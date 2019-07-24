Kenneson: Beating the heat with better designed cities

It’s hot. Maybe you’ve noticed.
Or maybe you’re like my colleague Stephen Milligan who once said there’s no reason to ever do anything outside in July, and have not ventured outdoors in weeks.
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